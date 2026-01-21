Incendio a Valverde, una famiglia ancora fuori casa

Attesa nella giornata di oggi - 21 gennaio - l’ordinanza degli uffici tecnici comunali che stabilirà i criteri per il ripristino dell’agibilità dell’edificio colpito dal rogo di lunedì sera in via Valverde, ai piedi di Città Alta. Dopo l’allarme, scattato poco oltre le 18,30, i vigili del fuoco hanno completato in tarda serata le operazioni di spegnimento. A seguire gli operatori hanno stilato una dichiarazione di non fruibilità per i proprietari dell’immobile e gli uffici tecnici comunali. Spetterà a questi ultimi stabilire gli interventi necessari per rendere l’abitazione nuovamente agibile. Solo in seguito sarà possibile quantificare con esattezza i danni causati dal rogo.