Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 21 Gennaio 2026
Incendio a Valverde, una famiglia ancora fuori casa
IL ROGO. Gli uffici tecnici stabiliranno gli interventi necessari per il ripristino dell’agibilità. Rientrati gli altri residenti dopo le fiamme di lunedì sera.
Attesa nella giornata di oggi - 21 gennaio - l’ordinanza degli uffici tecnici comunali che stabilirà i criteri per il ripristino dell’agibilità dell’edificio colpito dal rogo di lunedì sera in via Valverde, ai piedi di Città Alta. Dopo l’allarme, scattato poco oltre le 18,30, i vigili del fuoco hanno completato in tarda serata le operazioni di spegnimento. A seguire gli operatori hanno stilato una dichiarazione di non fruibilità per i proprietari dell’immobile e gli uffici tecnici comunali. Spetterà a questi ultimi stabilire gli interventi necessari per rendere l’abitazione nuovamente agibile. Solo in seguito sarà possibile quantificare con esattezza i danni causati dal rogo.
La copertura provvisoria
Nel frattempo, è stata allestita una copertura provvisoria per proteggere la soletta e l’interno dell’edificio da eventuali piogge, in attesa dei lavori di ripristino. Ancora indefinita, quindi, la durata della permanenza fuori casa della famiglia che abita la casa dichiarata inagibile. La coppia, con tre figli grandi, sarà nel frattempo ospite da amici. Sono potuti rientrare già nella notte di lunedì, dopo i sopralluoghi del caso, gli abitanti dell’altra casa adiacente al fienile bruciato, coinvolta solo marginalmente nel rogo.
