Colognola, incendio al terzo piano: i vigili del fuoco intervengono con l’autoscala -Foto
IL ROGO. Fiamme in un appartamento di via Keplero a Bergamo nel primo pomeriggio di mercoledì 11 febbraio. Nessun ferito.
Bergamo
Un incendio si è sviluppato intorno alle 14.30 in un appartamento di via Keplero nel quartiere di Colognola a Bergamo. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine, che hanno raggiunto l’appartamento anche utilizzando un’autoscala.
L’incendio sarebbe scaturito dalla camera da letto di un appartamento al terzo piano di un condominio di via Keplero, abitato da una giovane di 30 anni che in quel momento non era in casa.
Le fiamme sono state domate in fretta e non risultano persone ferite, due inquilini che hanno respirato i fumi causati dal rogo, sono state visitate dai sanitari di un’ambulanza, ma non hanno subito conseguenze.
