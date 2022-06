Inchiesta a puntate sulle Orobie: iniziamo da Moro e quel volo in elicottero con Messner: tutti i lunedì su L’Eco - Il video

Montagna Abbiamo chiesto a Simone, reduce da un volo in elicottero sulle Orobie con il grande Reinhold, un parere sul futuro delle nostre montagne. E lui, come un fiume in piena, ci ha regalato un affresco di futuro audace e visionario, che nelle sue parole sembra sempre a portata di mano, anche se in realtà contiene sfide da far tremare le vene dei polsi. È la prima tappa di un viaggio a puntate, qui e sul giornale in edizione cartacea ogni lunedì, per provare, insieme, a cambiare il nostro sguardo sulle Terre alte.