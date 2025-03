Incidente in A4 tra Seriate e Bergamo, code da Orio. Cinque i coinvolti

Coinvolta una sola auto

Stando sempre alle prime ricostruzioni, sembra che nell’incidente non siano stati coinvolti altri veicoli. Ancora al vaglio le cause che avrebbero portato il veicolo a girarsi su se stesso in un momento in cui l’autostrada era molto trafficata, oltre che battuta dalla pioggia.

Tratto temporaneamente chiuso per permettere soccorsi e rilievi

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso, ma dopo lo spavento iniziale sembra che tutti e cinque gli occupanti del veicolo non siano in gravi condizioni e avrebbero riportato solo ferite lievi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce bianca di Bergamo e l’auto medica. Per permettere i soccorsi e i rilievi del caso è stato temporaneamente chiuso il tratto di autostrada in direzione Milano interessato dall’incidente. Per chi proviene da Brescia, Autostrade consiglia l’uscita a Seriate, mentre per chi si deve dirigere a Milano, si consiglia l’ingresso in autostrada dal casello di Bergamo.