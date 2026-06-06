Incidente aereo a Valbrembo, migliora il 19enne. E lunedì l’ultimo saluto a Daniel

Gli occhi che si aprono, le mani che si stringono per dire «ci sono» e «siamo qui». Sono piccoli progressi quelli che lentamente, il pilota 19enne compie giorno dopo giorno nella speranza di tutti quelli che gli sono vicino che torni, seppur gradatamente, alla vita di prima.

«Cauto ottimismo»

Il giovane milanese subito dopo il gravissimo incidente aereo avvenuto lunedì 1° a Valbrembo è stato ricoverato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato immediatamente sottoposto a un primo intervento chirurgico ed ora è costantemente monitorato nel reparto di Terapia intensiva. «Ha aperto gli occhi e questo è motivo di sollievo per noi. È un piccolo progresso che però ci sostiene nell’essere fiduciosi e non perdere la speranza». Così i familiari che gli sono costantemente vicini riescono a guardare avanti, con un «cauto ottimismo».

L’affetto dei compagni di corso

Fiducia e speranza che anima anche tutti i compagni di corso della scuola Cantor Air. Una piccola comunità che, da quando il 19enne è ricoverato, tutti i giorni si alterna fuori dalla sua camera per testimoniare a lui, e alla sua famiglia, il loro affetto e il loro sgomento per quanto è accaduto. I futuri piloti di linea (alcuni di loro hanno già conseguito il brevetto come pilota privato) già dal 5 giugno hanno ripreso le lezioni teoriche, a breve riprenderanno a volare perché «è necessario farlo, anche Daniel avrebbe voluto così».

Proseguono le indagini

Sulla salma di Daniel Taino, 26 anni di Pianengo (Cremona), venerdì 5 maggio è stata eseguita l’autopsia, affidata al medico legale Matteo Marchesi del Papa Giovanni XXIII. Al termine dell’esame, la pm Raffaella Latorraca ha disposto il nullaosta alla sepoltura. Il magistrato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni gravissime a carico di ignoti, affidando a un tecnico una «superperizia» sui resti del Cessna per chiarire le cause dell’incidente. Parallelamente l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha inviato i propri investigatori per analizzare il biposto. Sembra al momento poco probabile l’ipotesi di un malore del pilota, anche se la certezza si avrà quando saranno depositati gli esiti dell’autopsia.

Daniel, lunedì i funerali