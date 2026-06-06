Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 06 Giugno 2026

Incidente aereo a Valbrembo, migliora il 19enne. E lunedì l’ultimo saluto a Daniel

LA TRAGEDIA. I familiari in Terapia intensiva: «Ha aperto gli occhi, siamo fiduciosi». Venerdì 5 giugno l’autopsia sul pilota.

Lettura 1 min.
Incidente aereo a Valbrembo, migliora il 19enne. E lunedì l’ultimo saluto a Daniel
Fiori sul luogo dell’incidente, a Valbrembo

Gli occhi che si aprono, le mani che si stringono per dire «ci sono» e «siamo qui». Sono piccoli progressi quelli che lentamente, il pilota 19enne compie giorno dopo giorno nella speranza di tutti quelli che gli sono vicino che torni, seppur gradatamente, alla vita di prima.

«Cauto ottimismo»

Il giovane milanese subito dopo il gravissimo incidente aereo avvenuto lunedì 1° a Valbrembo è stato ricoverato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato immediatamente sottoposto a un primo intervento chirurgico ed ora è costantemente monitorato nel reparto di Terapia intensiva. «Ha aperto gli occhi e questo è motivo di sollievo per noi. È un piccolo progresso che però ci sostiene nell’essere fiduciosi e non perdere la speranza». Così i familiari che gli sono costantemente vicini riescono a guardare avanti, con un «cauto ottimismo».

L’affetto dei compagni di corso

Fiducia e speranza che anima anche tutti i compagni di corso della scuola Cantor Air. Una piccola comunità che, da quando il 19enne è ricoverato, tutti i giorni si alterna fuori dalla sua camera per testimoniare a lui, e alla sua famiglia, il loro affetto e il loro sgomento per quanto è accaduto. I futuri piloti di linea (alcuni di loro hanno già conseguito il brevetto come pilota privato) già dal 5 giugno hanno ripreso le lezioni teoriche, a breve riprenderanno a volare perché «è necessario farlo, anche Daniel avrebbe voluto così».

Proseguono le indagini

Sulla salma di Daniel Taino, 26 anni di Pianengo (Cremona), venerdì 5 maggio è stata eseguita l’autopsia, affidata al medico legale Matteo Marchesi del Papa Giovanni XXIII. Al termine dell’esame, la pm Raffaella Latorraca ha disposto il nullaosta alla sepoltura. Il magistrato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni gravissime a carico di ignoti, affidando a un tecnico una «superperizia» sui resti del Cessna per chiarire le cause dell’incidente. Parallelamente l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha inviato i propri investigatori per analizzare il biposto. Sembra al momento poco probabile l’ipotesi di un malore del pilota, anche se la certezza si avrà quando saranno depositati gli esiti dell’autopsia.

Daniel, lunedì i funerali

Alle 16.30 la salma di Daniel Taino è arrivata nell’abitazione dei genitori Carlo e Debora in via Palmiro Togliatti, dove è allestita la camera ardente, ed è stata benedetta dal parroco don Angelo Lorenzo Pedrini. Daniel lascia nel dolore anche i fratelli Nicholas ed Eric. I funerali saranno celebrati lunedì 8 giugno alle 15 nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Milano
Pianengo
Valbrembo
Inchiesta, Autopsia
Giustizia, Criminalità
Morte
Sociale
Incidenti aerei e spaziali
Incidenti nei trasporti
Disastri, Incidenti
Matteo Marchesi
Tiziana Sallese
Giovanni XXIII di Bergamo
raffaella latorraca
Angelo Lorenzo Pedrini
Daniel Taino