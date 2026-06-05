Incidente aereo a Valbrembo: lievi segnali di miglioramento per il 19enne ricoverato

Nella mattinata di venerdì 5 giugno arrivano segnali lievemente più incoraggianti sulle condizioni del giovane allievo di 19 anni, di Locate Triulzi, rimasto coinvolto nel grave incidente aereo avvenuto nei giorni scorsi a Valbrembo. Il ragazzo, già sottoposto a intervento chirurgico, resta tuttora ricoverato presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è monitorato costantemente. Pur permanendo un quadro clinico serio e che richiede massima cautela, si registrano piccoli miglioramenti che vengono accolti con prudente sollievo dai familiari e da chi segue da vicino la vicenda.

La tragedia ha profondamente scosso la comunità scolastica dell’Istituto Aeronautico Locatelli, frequentato in passato dall’allievo 19enne, e l’ambiente della scuola di volo Cantor Air di Valbrembo, dove il giovane stava proseguendo il proprio percorso formativo. In ospedale tutti i giorni ci sono i suoi compagni di corso che si alternano per andare a trovarlo e restare vicini alla famiglia.

In corso l’autopsia