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Cronaca / Hinterland Venerdì 05 Giugno 2026

Incidente aereo a Valbrembo: lievi segnali di miglioramento per il 19enne ricoverato

DOPO L’INCIDENTE. Il giovane, operato e tuttora in condizioni gravi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mostra piccoli progressi clinici mentre proseguono le indagini sull’accaduto e l’autopsia sull’istruttore di volo deceduto nello schianto.

Lettura meno di un minuto.
Incidente aereo a Valbrembo: lievi segnali di miglioramento per il 19enne ricoverato
I soccorsi in azione a Valbrembo e il dolore dei colleghi a amici per i due piloti coinvolti nello schianto
(Foto di Colleoni)

Nella mattinata di venerdì 5 giugno arrivano segnali lievemente più incoraggianti sulle condizioni del giovane allievo di 19 anni, di Locate Triulzi, rimasto coinvolto nel grave incidente aereo avvenuto nei giorni scorsi a Valbrembo. Il ragazzo, già sottoposto a intervento chirurgico, resta tuttora ricoverato presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è monitorato costantemente. Pur permanendo un quadro clinico serio e che richiede massima cautela, si registrano piccoli miglioramenti che vengono accolti con prudente sollievo dai familiari e da chi segue da vicino la vicenda.

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La tragedia ha profondamente scosso la comunità scolastica dell’Istituto Aeronautico Locatelli, frequentato in passato dall’allievo 19enne, e l’ambiente della scuola di volo Cantor Air di Valbrembo, dove il giovane stava proseguendo il proprio percorso formativo. In ospedale tutti i giorni ci sono i suoi compagni di corso che si alternano per andare a trovarlo e restare vicini alla famiglia.

In corso l’autopsia

Nel frattempo, proseguono gli accertamenti sull’accaduto e, sempre nella giornata di venerdì 5 giugno, è in corso l’autopsia su Daniel Taino, istruttore di volo deceduto nello schianto del velivolo da addestramento. L’esame autoptico rientra nelle procedure disposte dall’autorità giudiziaria per chiarire con precisione le cause del decesso e fornire elementi utili alle indagini, affidate anche all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

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