Incidente aereo di Valbrembo: volo di 51 minuti, poi lo schianto. Enac: non incolpare il sistema

«La prima cosa da capire è la dinamica dell’incidente, ma è chiaro che è sbagliato imputare responsabilità a tutto il sistema». Lo dice chiaramente Pierluigi Di Palma, presidente di Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile a margine della presentazione romana del Fact Book di Itsm. L’incidente di lunedì a Valbrembo costato la vita all’istruttore di volo 26enne Daniel Taino (venerdì 5 giugno è in programma l’autopsia) sarà analizzato nei dettagli, ma senza che questo possa far ricadere responsabilità sull’intero sistema dell’aviosuperficie di Valbrembo.

«Le richieste contenute nella lettera dei sindaci le analizzeremo senza dubbio – prosegue Di Palma –, ma è evidente che s arà da ricostruire una responsabilità oggettiva del singolo incidente. Non è che, perché c’è stato un incidente, allora la responsabilità deve ricadere su tutto il sistema». La lettera cui fa riferimento il presidente di Enac è quella inviata martedì mattina, poche ore dopo lo schianto del Cessna 152 della scuola di volo «Cantor Air» in via Don Bosco a Valbrembo, proprio all’Enac e alla Prefettura dai sindaci di Valbrembo, Ponte San Pietro, Paladina, Almenno San Bartolomeo e Brembate Sopra. I primi cittadini chiedono di dare priorità alla sicurezza degli abitanti della zona, fermando i voli in attesa che siano chiarite le cause dello schianto.

La ripartenza dei voli

Ma se fino a giovedì i voli sono rimasti fermi, la scuola di volo ha annunciato che venerdì ripartiranno: «I briefing riprenderanno, gli istruttori torneranno in aula e in volo, gli allievi torneranno a studiare, a imparare e a costruire il proprio futuro. Lo faremo con rispetto, prudenza e con la stessa serietà professionale che ha sempre caratterizzato la nostra scuola. Perché il modo migliore per onorare chi ha dedicato la propria vita all’aviazione non è fermare il volo: è continuare a praticarlo, insegnarlo e trasmetterlo con competenza, passione e responsabilità».

I dati del trasponder

Intanto, grazie al transponder, il dispositivo che registra la posizione degli aerei, sono emersi alcuni aspetti tecnici del volo terminato con il drammatico schianto: il Cessna 152 aveva decollato dalla pista di Valbrembo alle 15.06 e il volo era durato 51 minuti, durante i quali Daniel Taino con accanto il suo allievo 19enne (ancora ricoverato in prognosi riservata al «Papa Giovanni») ha raggiunto un picco di seimila piedi di altitudine e sorvolato Presezzo, Terno e Carvico, è salito da Brivio verso Calolziocorte e Lecco, ha proseguito in Valsassina e poi è ridisceso costeggiando il ramo lecchese del lago, per poi tornare verso l’aeroporto, fare un circuito sopra la pista e procedere con la «riattaccata» d’addestramento. Risalito, in pochi attimi il velivolo è precipitato.

La rimozione della carcassa dell’aereo caduto a Valbrembo Yuri Colleoni