Per lo schianto aereo di Valbrembo una superperizia. Per ora fermi i voli

Gli aerei biposto che solitamente decollano e atterrano in continuazione durante la giornata per ora restano tutti fermi, parcheggiati (e coperti) accanto alla pista o all’interno degli hangar.

Il punto sulle indagini

E proprio sul fronte delle indagini, mercoledì il sostituto procuratore Raffaella Latorraca ha aperto un fascicolo d’indagine ipotizzando contro ignoti i reati di omicidio colposo e lesioni gravissime e affidando due incarichi: il primo al medico legale Matteo Marchesi perché esegua – nella mattinata di domani all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo – l’esame autoptico sul corpo dell’istruttore di volo, e il secondo a un tecnico perché esegua una «superperizia» sui resti del Cessna, analizzandone il motore e tutte le sue componenti strutturali ed elettroniche.

Ultraleggero caduto a Valbrembo: un morto e un ferito grave Yuri Colleoni

L’autopsia e gli altri accertamenti

L’esito dell’autopsia e degli accertamenti del perito confluiranno nel fascicolo d’indagine assieme ai paralleli accertamenti che sta svolgendo anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, tramite un proprio investigatore che già martedì aveva esaminato il relitto quand’era ancora posizionato nel punto in cui era caduto, in via don Bosco a Valbrembo, dove ieri sono stati lasciati dei fiori bianchi.

Le cause dell’incidente

L’obiettivo è di chiarire le cause dell’incidente. Tra il malore e l’errore umano sembra prevalere, al momento, l’ipotesi del guasto tecnico. Ecco perché. Il malore, che potrebbe emergere dall’autopsia (ed è per questo che è stata disposta), appare poco probabile perché il biposto aveva i doppi comandi e dunque l’allievo, già esperto di volo, sarebbe stato eventualmente in grado di pilotarlo anche da solo.

La rimozione della carcassa dell’aereo caduto a Valbrembo Yuri Colleoni

Anche l’errore umano al momento sembra non trovare riscontri oggettivi, visto che il Cessna aveva terminato senza problemi il volo previsto, si era allineato da nord verso sud alla pista, salvo poi eseguire una cosiddetta «riattaccata», o «touch and go» , manovra avvenuta pare regolarmente e che rientra negli addestramenti classici dei futuri piloti: solo risalendo dalla pista per rifare e concludere la procedura di atterraggio, l’aereo ha virato verso sinistra per tornare verso lo scalo, perdendo però rapidamente quota e schiantandosi tra le case di via don Bosco. Per questo sembra più verosimile, al momento, che il motore possa avere avuto un guasto o un’avaria improvvisa. Utili potranno essere anche le eventuali riprese video delle telecamere della zona dello schianto.

Le richieste dei sindaci