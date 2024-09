Incidente sulla via per Grumello, morto un giovane motociclista

Un grave incidente si è verificato nella serata di venerdì 6 settembre sulla via per Grumello, all’altezza dello svincolo con la Circonvallazione Leuceriano. Un giovane motociclista è morto dopo lo scontro con un’auto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, stava viaggiando in direzione Bergamo, quando un’auto che proveniva dalla direzione opposta ha girato a sinistra verso l’asse interurbano, tagliandogli la strada e provocando lo scontro. Il giovane è morto sul colpo.