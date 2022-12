Influenza, in Bergamasca l’hanno già presa in 120mila

Il sondaggio è artigianale ma concreto: se si pensa alla propria cerchia di conoscenti, sarà difficile trovare qualcuno che recentemente non abbia fatto i conti con raffreddore o tosse, febbre o problemi respiratori. Usando invece gli strumenti dell’epidemiologia, il concetto acquisisce dei contorni più precisi: sarebbero quasi 120mila i bergamaschi che nelle ultime otto settimane hanno avuto sindromi influenzali o parainfluenzali, di cui 19mila nel corso degli ultimi sette giorni. In altri termini: un bergamasco su dieci ha preso l’influenza (o virus simili), in questa «stagione influenzale». È la stima che si ricava proiettando su scala provinciale i bollettini della sorveglianza epidemiologica di Regione Lombardia, basata sul lavoro della rete dei medici di base «sentinella». Un boom di contagi con pochi precedenti (tant’è che si è reso necessario «allargare» il grafico del bollettino, perché la curva è la più alta da quando si è iniziato a diffondere i report circa dieci anni fa) e che colpisce fortemente i bambini: sempre nelle ultime otto settimane, sarebbero circa 30mila i bimbi bergamaschi colpiti.