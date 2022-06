Infortuni sul lavoro in Bergamasca: uno ogni 37 minuti

Il lavoro insicuro – il lavoro che ferisce o uccide – è un dramma che intreccia numeri e biografie. Nei primi quattro mesi di quest’anno, le denunce per infortunio sul lavoro in provincia di Bergamo sono cresciute del 31% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: dalle 3.531 di gennaio-aprile 2021 si è balzati alle 4.621 di gennaio-aprile 2022. Dall’inizio dell’anno, in pratica, il territorio bergamasco ha contato una media di 38,5 infortuni al giorno: uno ogni poco più di 37 minuti in media (notti comprese). È un quadro aspro, quello contenuto nell’ultimo monitoraggio dell’Inail, e lo è ancor di più se si guarda al complesso delle denunce presentate nell’intera Lombardia: 49.531 le pratiche avviate nei primi quattro mesi del 2022, con un incremento addirittura del 54% rispetto alle 32.114 presentate negli stessi mesi dello scorso anno. La geografia del rischio mostra numeri ovunque forti: 7.484 denunce in provincia di Brescia (+73% rispetto allo stesso quadrimestre dello scorso anno), 1.723 a Como (+1%), 1.870 a Cremona (+27%), 1.709 a Lecco (+47%), 1.006 a Lodi (+33%), 2.034 a Mantova (+35%), 18.730 a Milano (+79%), 3.785 a Monza (+64%), 2.224 a Pavia (+46%), 870 a Sondrio (+34%), 3.565 a Varese (+31%).