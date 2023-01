Infortuni sul lavoro per Covid, nel 2022 inoltrate 854 denunce: i dati Inail

L’onda lunga di Omicron nei luoghi di lavoro si è dispiegata con la dinamica ormai nota: molti contagi, ma mortalità quasi azzerata. L’Inail ha riassunto i dati dell’intero 2022 per quel che riguarda le denunce per infortunio sul lavoro da Covid-19: in Bergamasca negli ultimi dodici mesi sono state 854 le denunce presentate, contro le 514 del 2021 e le 2.817 del 2020. A cambiare – e profondamente – è la voce più tragica: nel 2022 sono state 5 le denunce presentate per infortunio con esito mortale, ma tutte riferite a vicende avvenute ancora nel corso del 2021; nel 2020 erano state invece presentate 44 denunce per infortunio mortale, nel 2021 se ne erano aggiunte altre 7. Il report dell’Inail si concentra anche sull’ultimissimo periodo, in cui si è evidenziata una frenata dei contagi: tra novembre e dicembre 2022 in Bergamasca sono state aperte 21 pratiche, contro le 167 del bimestre settembre-ottobre; nel 2022 il mese peggiore è stato gennaio, con 248 denunce, in concomitanza con la prima ondata di Omicron.