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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 20 Luglio 2026

Infrange la vetrina e ruba la cassa di un negozio a Bergamo: individuato grazie a una segnalazione su Youpol

SICUREZZA. Ennesima spaccata nel centro cittadino nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio, in un negozio di calzature in via Spaventa. Un cittadino manda filmato sull’app Youpol consentendo alla polizia di arrestarlo.

Lettura 1 min.
Infrange la vetrina e ruba la cassa di un negozio a Bergamo: individuato grazie a una segnalazione su Youpol
Il martelleto frangivetro e il registratore di cassa recuperati dopo l’ennesimo furto in un negozio del centro di Bergamo. Uno degli autori del furto è stato individuato e denunciato grazie a una segnalazione di un cittadino sull’app YouPol

Bergamo

Un uomo italiano di 30 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato in relazione a un colpo avvenuto nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio, intorno all’1.30, in un negozio di calzature di via Spaventa, nel centro di Bergamo. L’indagine è partita anche da una segnalazione inviata da un cittadino attraverso l’applicazione YouPol.

Il video inviato attraverso YouPol

Intorno all’1.30 di lunedì 20 luglio la sala operativa della Questura ha ricevuto un filmato che mostrava un uomo aggirarsi in via Quarenghi con un oggetto inizialmente scambiato per un’ascia. La segnalazione è stata trasmessa ai carabinieri competenti per territorio.

Circa un’ora dopo è stato segnalato un furto in un esercizio commerciale di via Spaventa. Dopo aver infranto la vetrina, è stato asportato il registratore di cassa.

Esaminando il video, gli agenti della Squadra Volante hanno notato che l’uomo ripreso trasportava anche un oggetto compatibile con la cassa sottratta. Il soggetto è stato quindi collegato a un precedente intervento effettuato in via Pascoli e rintracciato nella stessa zona.

Recuperati la cassa e un martello frangivetro

Secondo quanto riferito dalla Questura, durante gli accertamenti l’uomo avrebbe ammesso di aver partecipato al furto insieme ad altre tre persone e di aver ceduto il registratore di cassa in cambio di sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno recuperato e sequestrato la cassa e un martello frangivetro, l’oggetto che nel filmato era apparso simile a un’ascia. Il trentenne, cittadino italiano nato nel 1995 e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Le responsabilità dovranno essere accertate nel corso del procedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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