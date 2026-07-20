Infrange la vetrina e ruba la cassa di un negozio a Bergamo: individuato grazie a una segnalazione su Youpol

Un uomo italiano di 30 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato in relazione a un colpo avvenuto nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio, intorno all’1.30, in un negozio di calzature di via Spaventa, nel centro di Bergamo. L’indagine è partita anche da una segnalazione inviata da un cittadino attraverso l’applicazione YouPol.

Il video inviato attraverso YouPol

Intorno all’1.30 di lunedì 20 luglio la sala operativa della Questura ha ricevuto un filmato che mostrava un uomo aggirarsi in via Quarenghi con un oggetto inizialmente scambiato per un’ascia. La segnalazione è stata trasmessa ai carabinieri competenti per territorio.

Circa un’ora dopo è stato segnalato un furto in un esercizio commerciale di via Spaventa. Dopo aver infranto la vetrina, è stato asportato il registratore di cassa.

Esaminando il video, gli agenti della Squadra Volante hanno notato che l’uomo ripreso trasportava anche un oggetto compatibile con la cassa sottratta. Il soggetto è stato quindi collegato a un precedente intervento effettuato in via Pascoli e rintracciato nella stessa zona.

Recuperati la cassa e un martello frangivetro

Secondo quanto riferito dalla Questura, durante gli accertamenti l’uomo avrebbe ammesso di aver partecipato al furto insieme ad altre tre persone e di aver ceduto il registratore di cassa in cambio di sostanza stupefacente.