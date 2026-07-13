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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 13 Luglio 2026

Nuovo tentativo di spaccata al «Café Marly»: danneggiata la porta d’ingresso

NELLA NOTTE. Dopo il colpo del 25 giugno, nella notte tra domenica e lunedì 13 luglio ignoti hanno cercato di sfondare la vetrina del locale in via Contrada Tre Passi a Bergamo. Il titolare Alfredo Jaku: «Se potessi chiuderei tutto e me ne andrei». Indaga la questura.

Lettura meno di un minuto.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore

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Nuovo tentativo di spaccata al «Café Marly»: danneggiata la porta d’ingresso
La vetrina del «Café Marly» di via Contrada Tre Passi a Bergamo
(Foto di Colleoni)

Nuovo tentativo di spaccata ai danni del «Café Marly» di via Contrada Tre Passi a Bergamo: dopo l’episodio del 25 giugno scorso, anche nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio qualcuno ha cercato di sfondare - probabilmente con un grosso sasso - la porta d’ingresso del locale nel cuore di Bergamo.

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La vetrina rovinata

Il titolare Alfredo Jaku ha scoperto il danneggiamento la mattina di lunedì quando è arrivato al lavoro: «Non so cosa stia accadendo qui a Bergamo, ma è sempre peggio - commenta amareggiato - tanto che, se potessi, chiuderei tutto e me ne andrei da un’altra parte. Evidentemente ci sono questi soggetti che girano in centro di notte e si scagliano contro le attività commerciali».

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Nei due episodi che hanno interessato il locale gli autori non sono riusciti ad accedere: restano i danni alla vetrina. Del caso si sta occupando la questura. Si tratta dell’ennesimo episodio ai danni di negozi del centro cittadino.

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