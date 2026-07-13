Nuovo tentativo di spaccata al «Café Marly»: danneggiata la porta d’ingresso

La vetrina rovinata

Il titolare Alfredo Jaku ha scoperto il danneggiamento la mattina di lunedì quando è arrivato al lavoro: «Non so cosa stia accadendo qui a Bergamo, ma è sempre peggio - commenta amareggiato - tanto che, se potessi, chiuderei tutto e me ne andrei da un’altra parte. Evidentemente ci sono questi soggetti che girano in centro di notte e si scagliano contro le attività commerciali».