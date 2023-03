Invalsi, effetto Covid: peggiorano i risultati alle scuole primarie

Il lockdown, la didattica a distanza, l’altalena di aperture e chiusure. Le conseguenze della pandemia sull’apprendimento si scorgono soprattutto tra i più piccoli, col più marcato calo delle competenze. L’italiano e la matematica «arretrano» anche in Bergamasca , come fotografato dai risultati dell’Invalsi 2022 (test svolti nella parte conclusiva dell’anno scolastico 2021/22). I dati – rielaborati da Paolo Barabanti, insegnante di scuola primaria e professore a contratto di Sociologia dell’Educazione all’Università Cattolica – fanno da bussola per comprendere le dinamiche dell’apprendimento.