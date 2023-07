Investimento sulle strisce pedonali in centro a Bergamo: ferito un 56enne

Investimento in pieno centro nella mattinata di venerdì 28 luglio a Bergamo: un uomo di 56 anni è stato urtato sulle strisce pedonali mentre stata attraversando la strada, in viale Papa Giovanni XXIII all’altezza di piazza Marconi, dove c’è la stazione ferroviaria di Bergamo.

Nell’impatto l’uomo è caduto a terra ed è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa arrivata poco dopo sul posto. L’incidente intorno alle 7.15, molti i passanti che hanno assistito all’incidente, zona di passaggio e di pendolari. A investire l’uomo una Fiat Cinquecento guidata da una donna, sul posto anche la polizia locale che ha rilevato l’incidente e organizzato la viabilità. Le condizioni dell’uomo non paiono gravi, sarà trasferito in ospedale per accertamenti.