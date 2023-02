Kenya, a fuoco un resort italiano a Watamu: una bergamasca tra i feriti

Quasi 200 turisti italiani in fuga da un resort in Kenya, pochi minuti prima dell’inferno che lo ha ridotto in cenere e che ha causato ustioni da ricovero a tre connazionali, tra cui anche una bergamasca . Questa la disavventura per i clienti del «Barracuda Inn resort» in riva all’Oceano indiano nella cittadina di Watamu, una delle destinazioni più in voga del Paese africano.