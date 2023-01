Kenya, addio a Piera Chiodi: con il marito fondò un orfanotrofio a Mambrui

All’età di ottant’anni è mancata per un malore Piera Chiodi, bergamasca, impegnata in Kenya, a dirigere da sola un orfanotrofio con oltre 130 bambini in gran parte sieropositivi nel villaggio di Mambrui, a nord della cittadina costiera di Malindi. Chiodi, conosciuta da tutti come «Mama Piera», era molto nota nel paese africano, avendo fondato l’orfanotrofio «Asante sana» (Grazie tanto», in lingua swahili) nel 2007 insieme al marito Roberto, scomparso prima di lei.