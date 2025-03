Kenya, Fondazione Santina inaugura tre nuovi pozzi all’orfanotrofio di Msabaha

I tre nuovi pozzi

L’orfanotrofio di Msabaha

I 27 bambini dell’orfanotrofio sono tra i più poveri dell’area di Msabaha. «Vedete - spiega monsignor Luigi Ginami, figlio di Santina e presidente della Fondazione - un bambino sopporta molto bene la povertà perché semplicemente non distingue povertà da ricchezza ed è per quello che vive felice, ma il bambino sente un’altra povertà: la morte della mamma, o del papà o peggio ancora di tutti due! Si apre il grande cancello ed i piccolini ci corrono incontro, Elia mi riconosce. Mi prende la mia mano e non la vuole più lasciare. Dimmy e Joice mi mostrano con cura quanto realizzato. Partiamo dai pannelli solari che sono stati posizionati sul tetto, perché l’orfanotrofio non ha ancora l’elettricità. I grandi nuovi pannelli solari hanno la forza di produrre energia per attivare la pompa del nostro pozzo. Dal tetto dei dormitori il nostro elettricista Baraka ha scavato un lungo solco e fatto scorrere un grosso cavo che giunge a circa 100 metri dove vi è scavato il pozzo. Qui vicino all’oceano non è come in Iraq dove abbiamo scavato più di ottanta metri di roccia, qui si trova acqua a cinquanta metri dalla superfice e la trivella scava solo sabbia e terra. Il pozzo dell’orfanotrofio è profondo 50 metri e si tratta solo di una grossa tubatura che attinge acqua, non i pozzi che noi immaginiamo in Italia! L’ elettricità dà forza alla pompa, l’acqua viene estratta e pompata verso due cisterne dove viene raccolta e dalle cisterne si divide: una va agli orti, che ora potranno essere coltivati perché c’è l’acqua, e l’altra acqua va ai dormitori e ai refettori, dove viene usata sia per l’igiene personale: lavandini, docce, latrine, e per lavare i piatti. Purtroppo il geologo ci aveva detto che l’acqua non era potabile. Non è importante, l’acqua è sempre un dono prezioso per gli orti e per l’igiene dei bimbi».