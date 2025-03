L’ Accademia Carrara prova ad ampliare i suoi orizzonti, intensificando i rapporti con il territorio alla ricerca di nuove sinergie per valorizzare il patrimonio artistico che da sempre la pone ai primi posti tra i musei italiani più prestigiosi. È questo il senso dell’istituzione dell ’Advisory Board , l’organo consultivo che la Fondazione Accademia Carrara ha voluto nel corso del 2024 per affiancare la direzione nel dialogo con enti, associazioni e imprese per future, possibili iniziative. Previsto dallo statuto, il board è stato istituito dopo l’esperienza della Capitale della Cultura che – anche grazie al nuovo allestimento – ha dato ancora più lustro alla pinacoteca cittadina.

I componenti

Il mandato

Luigi Ferrara

componenti, certa che sapranno interpretare al meglio il loro ruolo facilitando il dialogo con il territorio e le diverse istituzioni, consolidando e aprendo la Carrara a nuovi e virtuosi legami». Per la direttrice Maria Luisa Pacelli e il general manager Gianpietro Bonaldi, il nuovo organismo «genererà occasioni di confronto utili allo sviluppo delle molteplici iniziative museali. Così come il comitato scientifico garantisce un prezioso affiancamento sulle tematiche di indirizzo artistico, l’Advisory sarà un’occasione in più per coinvolgere nella vita di Accademia Carrara persone capaci di offrire all’istituzione inediti punti di vista e nuove relazioni di posizionamento strategico, a vantaggio del costante processo di crescita del Museo e del consolidamento della Fondazione». «Accolgo l’incarico con senso di responsabilità – ha detto il presidente del board Luigi Ferrara, nominato dopo la prima seduta lo scorso febbraio –, consapevole dell’importanza e delle aspettative verso tale organo consultivo, oggi considerato strumento fondamentale per ogni museo contemporaneo che voglia raccogliere intorno a sé, competenze multidisciplinari e relazionali».