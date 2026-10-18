La coda del caos dei cieli, a Orio volo decollato 26 ore dopo

Oltre 26 ore dopo, anche il Bergamo-Oviedo di Volotea è decollato. L’onda lunga del caos dei cieli innescatosi venerdì 16 ottobre in tutta Italia a causa di un problema alla rete geografica di trasmissione dati di Enav (la società pubblica che gestisce il traffico aereo civile) s’è esaurita sabato 17, quando sono partiti gli ultimi voli inizialmente cancellati e infine posticipati al giorno successivo. Tra questi c’era appunto anche il collegamento con le Asturie, che aveva vissuto una giornata da odissea.

Il volo per Oviedo

Il volo era infatti fissato per le 8,30 di venerdì 16, per poi «saltare» e quindi slittare alle 10,50 di sabato 17. Nel mezzo, secondo la testimonianza di un passeggero, s’è patita una situazione di «abbandono»: «Riteniamo inaccettabile – è la segnalazione giunta in redazione, corredata da fotografie – che nel 2026 i viaggiatori vengano lasciati per ore senza informazioni, stipati in aree prive di posti a sedere e costretti a gestire a proprie spese e tra mille ostacoli logistici i disservizi causati dalle compagnie aeree».

Erano state 19, venerdì 16, le cancellazioni che hanno interessato «Il Caravaggio» tra voli in partenza e in arrivo Volotea spiega che la riprogrammazione è stata determinata «dal guasto alla rete di trasmissione dati italiana, che ha comportato significative limitazioni» e sostiene di essersi «attivata immediatamente per limitare il più possibile i disagi ai propri passeggeri, riprogrammando il volo per la mattinata di sabato 17 e organizzando l’assistenza necessaria, inclusa una sistemazione alberghiera per la notte, laddove necessaria». Il vettore spagnolo si dice «profondamente dispiaciuto per i disagi vissuti dai passeggeri» e ribadisce che «la soddisfazione e il benessere dei propri passeggeri rimangono sempre una priorità». Sabato 17 il volo è stato effettuato senza ulteriori rinvii, lasciando la pista alle 10,50.

«Ripristinata la capacità operativa»