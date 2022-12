La forza di ripartire: un Natale senza parole ma di grande gioia

Sorride, solleva i pollici delle due mani verso l’alto per mostrare la sua contentezza e soddisfazione . Opdy (i nomi sono di fantasia) è un giovane uomo di circa trent’anni di origine eritrea. Vive in un paese della Bergamasca con la moglie e due figli di 10 e 8 anni. Lo incontro con la moglie al Patronato San Vincenzo perché da lì ha preso le mosse la sua nuova vita e perché per comunicare con lui è indispensabile la presenza dell’operatore che lo ha seguito da quando nel 2017 è arrivato a Bergamo. Per l’esattezza era il periodo natalizio di 5 anni fa ed ora, dopo un grande lavoro di rete che ha coinvolto il territorio, si può dire che il miracolo è avvenuto.