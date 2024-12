La letterina per Santa Lucia e la tradizione dell’invio a «L’Eco»

Stephan Louis Domine

quest’anno e che doveva scriverla anche lui la letterina a Santa Lucia, proprio come sua sorella» spiega Aurora Birolini. La mamma non si è fatta pregare e, proprio come aveva fatto 4 anni fa con la figlia, ha preparato l’inizio della letterina di Stephan Louis e ha lasciato al piccolino il compito di unire i puntini per formare le parole dei desideri sperati che il bimbo ha colorato con i suoi pennarelli di scuola materna.