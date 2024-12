Sentierone, sono arrivate le bancarelle di Santa Lucia - Video

Tutti in centro per il rush finale in vista dell’arrivo di Santa Lucia. Ultimi giorni per fare tappa nella chiesetta in via XX Settembre e, dopo aver consegnato la letterina, in molti ne approfitteranno per una passeggiata sul Sentierone complice anche l’arrivo delle bancarelle di Santa Lucia, che rimarranno davanti al Teatro Donizetti fino al 12 dicembre sera.