La magie del Natale a Bergamo: mandaci le tue foto

Il Bosco incantato di Natale illumina piazza Vittorio Veneto , dalla ruota panoramica si ammirano i mercatini, le decorazioni luminose e tante persone che passeggiano per il centro in cerca del regalo perfetto. Città Alta è affascinante in ogni stagione, ma a Natale forse un po’ di più. Le cime delle Orobie si imbiancano, e Babbo Natale prende dimora nelle sue case sparse per la provincia, da Gandino a Selvino. Il profumo del vin brulé, della cioccolata calda e di tanti gustosi piatti della tradizione si diffondono tra le vie dei paesi, tra mercatini , elfi e attrazioni per i più piccoli. Le iniziative, insomma, non mancano, e coinvolgono tutta la Bergamasca, dalla città alle valli . La magia del Natale avvolge tutto e rende l’atmosfera incantata: cattura questi momenti con uno scatto e condividili con noi.

Mandaci le tue foto del Natale

Carica la tua immagine, scrivi una breve descrizione e specifica sia il tuo nome sia il luogo dove hai realizzato lo scatto

Per inviarci la tua foto, clicca sull'apposita sezione qui . Carica la tua immagine, scrivi una breve descrizione e specifica sia il tuo nome sia il luogo dove hai realizzato lo scatto. La gallery completa rimarrà disponibile sul nostro sito per le prossime settimane e verrà aggiornata con le nuove foto che ci manderete.