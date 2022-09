«La montagna si prepari: tanti pronti a dire addio alle città»

Alle persone che la abitano e la vivono, magari da sempre oppure soltanto da poco tempo per scappare alla claustrofobia da lockdown (e da città), la montagna grazie alle sue prerogative ambientali, storiche e culturali mette a disposizione alcune risorse in grado di rendere le comunità alpine davvero «resilienti» di fronte ai cambiamenti in atto, in primis quelli climatici, che determinano l’evoluzione dei modelli di convivenza umana politica, economica e sociale. Partendo da tale consapevolezza, i montanari possono intraprendere percorsi di sviluppo e di integrazione con chi, dalle città, vorrebbe salire di quota per trovare una dimensione lavorativa e personale nuova oppure per soggiornare in occasione di vacanze più o meno lunghe.