La pace in Ucraina, lavoro e affetti: ecco le speranze dei bergamaschi per il 2023

Siamo ormai alle battute finali di questo 2022: come ogni anno è dunque arrivato il momento di tirare le somme dei dodici mesi appena trascorsi e di fissare i buoni propositi per l’anno in arrivo. Le fatiche si sono fatte sentire e molti bergamaschi sognano di lasciarsi alle spalle guerra, pandemia e caro bollette. Attraverso il canale Instagram de «L’Eco di Bergamo» abbiamo chiesto ai nostri lettori. nelle storie del social network, cosa vorrebbero «buttare» e cosa «tenere» del 2022 e decine di persone hanno risposto che «è tutto da buttare», evidentemente provati dalle sfide di questo nuovo decennio, che purtroppo finora ha riservato parecchie brutte sorprese.