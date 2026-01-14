Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 14 Gennaio 2026
La polizia sventa un furto a Bergamo grazie alla tempestiva chiamata al 112
L’EPISODIO. Tentato furto in via Fontana in città, decisiva la chiamata al 112: ladri in fuga all’arrivo degli agenti.
Bergamo
Una chiamata tempestiva al Numero Unico di Emergenza 112 ha permesso di sventare un tentato furto nel tardo pomeriggio di martedì in via Fontana, a Bergamo. L’intervento immediato delle volanti della polizia di Stato ha infatti interrotto l’azione criminale prima che venissero asportati beni dalle abitazioni prese di mira.
Allarme antifurto e intervento immediato della Polizia
L’allarme di un appartamento si è attivato a seguito di un tentativo di effrazione, spingendo il proprietario a contattare il 112. Le pattuglie sono giunte rapidamente sul posto e, durante l’avvicinamento, hanno notato un’auto sospetta parcheggiata nelle vicinanze.
L’uomo fugge nei campi alla vista della volante
Alla vista della polizia, l’unico individuo presente a bordo del veicolo ha abbandonato l’auto ed è fuggito a piedi attraverso i campi circostanti, facendo perdere momentaneamente le tracce.
Due appartamenti danneggiati, ma nessun furto consumato
I controlli successivi hanno accertato che i malviventi avevano tentato di introdursi non solo nell’abitazione segnalata, ma anche in quella adiacente. In entrambi i casi è stata forzata la porta-finestra della camera da letto e alcune stanze risultavano parzialmente rovistate. Grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine, però, non è stato sottratto alcun oggetto.
Indagini in corso della Questura
Sono state avviate le indagini da parte della squadra mobile della Questura di Bergamo, con il supporto della polizia scientifica, per l’analisi delle immagini di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze.
