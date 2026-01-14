La polizia sventa un furto a Bergamo grazie alla tempestiva chiamata al 112

Una chiamata tempestiva al Numero Unico di Emergenza 112 ha permesso di sventare un tentato furto nel tardo pomeriggio di martedì in via Fontana, a Bergamo. L’intervento immediato delle volanti della polizia di Stato ha infatti interrotto l’azione criminale prima che venissero asportati beni dalle abitazioni prese di mira.

Allarme antifurto e intervento immediato della Polizia

L’allarme di un appartamento si è attivato a seguito di un tentativo di effrazione, spingendo il proprietario a contattare il 112. Le pattuglie sono giunte rapidamente sul posto e, durante l’avvicinamento, hanno notato un’auto sospetta parcheggiata nelle vicinanze.

L’uomo fugge nei campi alla vista della volante

Alla vista della polizia, l’unico individuo presente a bordo del veicolo ha abbandonato l’auto ed è fuggito a piedi attraverso i campi circostanti, facendo perdere momentaneamente le tracce.

Due appartamenti danneggiati, ma nessun furto consumato

I controlli successivi hanno accertato che i malviventi avevano tentato di introdursi non solo nell’abitazione segnalata, ma anche in quella adiacente. In entrambi i casi è stata forzata la porta-finestra della camera da letto e alcune stanze risultavano parzialmente rovistate. Grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine, però, non è stato sottratto alcun oggetto.

Indagini in corso della Questura