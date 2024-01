«La Rete un Far West: così si legittimano le scorrettezze»

Cosa pensa delle norme Agcom?

Ci sono le norme relative alle prassi commerciali scorrette e sulla trasparenza della pubblicità sulla stampa.

«Nel 2017 il problema era già noto e “Report” lo aveva portato alla ribalta. Non esisteva una normativa mirata ai social, ma alcuni player del mondo digitale, me compresa, avevano avviato un progetto di autoregolamentazione all’insegna della legalità: il riferimento erano appunto le regole dei settori delle telecomunicazioni e dell’editoria, unitamente a quelle del Codice del consumo».

Un Codice di autodisciplina?

Regole anche molto semplici.

«Infine è intervenuto lo Iap, l’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria, con la sua “digital chart”, un regolamento chiaro. Tuttavia l’Iap non è una autorità e c’è ancora una parte degli influencer che non si sente vincolata a questo Codice (o ne ignora l’esistenza): di fatto chi opera sui social, usa sempre gli hashtag: #ad e #adv, #incollaborazione, #sponsored per i progetti che rappresentano attività di comunicazione e promozione, veicolate tramite i contenuti; #gifted per regalìe nell’ambito di operazioni “seeding”; #invited per gli inviti presso eventi o strutture; #supplied per le attività concordate su base “barter”, cioè i cambi merce».