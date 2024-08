La sorella, il fratello e il cognato di Sharon Verzeni sentiti in caserma per 6 ore - Foto

Melody con il marito e Cristopher, rispettivamente sorella, cognato e fratello minore di Sharon Verzeni, la barista 33enne di Terno d’Isola, uccisa a coltellate per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorso mentre passeggiava in via Castegnate, sono stati convocati al Comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo, nella caserma di via delle Valli, intorno alle 14.30 di lunedì 19 agosto. Si sono presentati, senza avvocato, per essere ascoltati dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo, e sono usciti poco prima delle 21. Nei giorni scorsi, nell’ambito delle indagini in corso per trovare l’omicida della giovane di Bottanuco, era stato ascoltato per cinque ore anche il compagno Sergio Ruocco insieme al padre Mario.