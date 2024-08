Delitto di Terno, Ruocco non torna dai Verzeni. «Ho sentito Sergio quando è uscito dalla caserma»

Bruno Verzeni, il papà di Sharon, parla dalla casa dei parenti. Martedì sera, al civico 54 di via Adda a Bottanuco, dove c’è la villetta di famiglia, Sergio Ruocco non è arrivato. Dopo l’interrogatorio durato 5 ore al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo l’auto che lo accompagnava ha preso la strada per Seriate, verso la casa dove abita il padre. Nei giorni successivi al delitto, Sergio, quando la casa di Terno era stata posta sotto sequestro , era andato a stare dalla famiglia della compagna. «No, stasera - risponde ancora Bruno Verzeni - non viene qua, va a Seriate».

In via Adda, martedì, una serata come le altre: un via vai di persone che accompagnano il proprio cane. Passano anche alcuni cavalli, qualche auto. Nessun assedio mediatico per attendere l’arrivo del compagno di Sharon o per sentire suo papà. Nella proprietà della famiglia Verzeni c’è il cane che fa da guardia. Arriva il crepuscolo e dietro le tende della finestra che dà sulla strada si accendono le luci.