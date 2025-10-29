La strada non perdona: giovani alla prova con crash test simulati -Foto

Le conseguenze devastanti degli incidenti sotto gli occhi di giovani alunni, prossimi alla patente. Mercoledì 29 ottobre, presso la Motorizzazione Civile di Bergamo, si è svolto un incontro dedicato alla «Giornata della sicurezza stradale», rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Caterina Caniana e della quinta dell’Istituto Aeronautico Antonio Locatelli.

Circa settanta ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza diretta e concreta sui temi della sicurezza, della prevenzione e della consapevolezza alla guida. La parte teorica, tenuta dal docente della Federazione Motociclistica Italiana ed esperto di sicurezza stradale Marino Biscaro, ha previsto l’analisi – anche attraverso filmati di incidenti dalle conseguenze gravissime – delle dinamiche che causano i sinistri e delle misure preventive da adottare per evitarli.

(Foto di Bedolis)

Nel secondo modulo teorico, gli studenti hanno appreso le principali manovre di primo soccorso dagli operatori della Croce Bianca, le procedure operative adottate dalla polizia Stradale in caso di intervento, nonché le specifiche di utilizzo dei vari dispositivi di protezione per motociclisti (caschi, tute e gilet airbag). Particolarmente coinvolgente anche l’esperienza con occhiali speciali che simulano gli effetti dell’alcol sui riflessi umani, che hanno consentito ai ragazzi di percepire concretamente i rischi della guida in stato di ebbrezza.