L’asse interurbano tra le strade più pericolose d’Italia: i dati dell’Aci

Sulle strade italiane 73 incidenti su 100 avvengono nei centri abitati, cinque in autostrada e 22 su strade extraurbane. Sulla rete viaria principale si registrano 25 incidenti su 100 nei centri abitati, 24 in autostrada e 51 su strade extraurbane. E la Statale 671 Asse Interurbano di Bergamo è tra le strade extraurbane in cui si registrano più incidenti a livello nazionale (6 incidenti/km).