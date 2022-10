L'assedio delle auto : 625 ogni mille abitanti . In coda per 44 ore all’anno

Il traguardo è molto ambizioso, ma la strada è lunga, in salita e a tratti pure in coda . Stiamo parlando dell’impatto climatico zero e della missione Ue nella quale Bergamo è stata inserita assieme ad altre 99 città europee per la sfida urbana all’eliminazione delle emissioni di CO2 entro il 2030. Nel rapporto che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha reso noto nei giorni scorsi, uno degli ultimi documenti presentati dall’ex ministro Enrico Giovannini, tra i tanti dati dedicati allo scenario di partenza delle nove realtà italiane coinvolte dall’Unione europea (oltre a Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino) nella sfida, ci sono alcuni dati sulla mobilità che ne restituiscono tutta l’entità e le difficoltà.