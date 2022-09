« L’assegno unico è in ritardo». Inps: può arrivare anche a fine mese

Si moltiplicano le segnalazioni (e le proteste) di chi non ha ancora riscosso l’importo dell’assegno unico relativo a settembre. Sui canali social dell’Inps in molti hanno evidenziato i ritardi nell’erogazione dell’assegno e chiesto lumi all’istituto sul perché dei ritardi proprio a settembre, in una fase difficoltosa per le famiglie già alle prese con il ritorno a scuola dei figli e spese notevoli da fronteggiare, come l’acquisto dei libri e dei materiali scolastici. Sulla pagina Facebook «Inps per la famiglia» l’istituto previdenziale ha smorzato i toni, replicando ad alcuni utenti con questo post: «Non c’è una data fissa per l’erogazione dell’assegno unico, che può avvenire anche a fine mese». Quindi l’Inps è in regola, nonostante i mugugni degli utenti e le preoccupazioni sulla tempistica di erogazione che questo mese si è dilatata.