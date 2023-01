L’avanzata delle logistiche: oltre mille insediamenti, altri 15 in arrivo - Il report

A un certo punto della presentazione del «report intermedio» del Centro studi «Lelio Pagani» sulla logistica in Bergamasca, dall’esterno filtrano le voci della protesta di una trentina di lavoratori di una cooperativa attiva in una realtà del settore. «Volevano sottoporre all’attenzione delle inadeguatezze contrattuali», spiega il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi, dopo essere uscito ad ascoltare le loro motivazioni. È un piccolo segnale di quanto il tema degli insediamenti logistici sia sfaccettato («e per certi versi spinoso», dirà Gandolfi), con ricadute ampie e concrete sul territorio.