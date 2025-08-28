Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 28 Agosto 2025
Lavori alla corrente, lo svincolo di Longuelo chiuso fino al 12 ottobre
IL CANTIERE. All’altezza del parco della Trucca per chi arriva dall’Asse: sostituzione dell’alta tensione.
Chiusura dello svincolo di Longuelo - all’altezza del parco della Trucca - per chi arriva dall’asse interurbano. Da settimane diversi automobilisti avevano notato i cartelli di divieto di circolazione nel piccolo tratto ma senza capirne la motivazione, che è stata invece chiarita ieri dal Comune. Il blocco dell’uscita che provenendo dall’asse conduce all’Ospedale Papa Giovanni XXIII imboccando via Failoni, attivo ormai dal 14 luglio, è dovuto a lavori di sostituzione di alcuni terminali della linea Bergamo-Curno dell’alta tensione.
L’accesso in via Failoni attraverso il bypass della rotonda, situata pochi metri più avanti, sarà impedito a tutte le categorie di veicoli
I lavori, eseguiti dall’impresa Elettrodotti Cantamessa di Endine Gaiano, andranno avanti ancora per alcune settimane; per permettere lo svolgimento in piena sicurezza delle operazioni da parte degli operai della ditta quindi Palazzo Frizzoni ha emesso un’apposita ordinanza di chiusura della strada, che durerà fino alle 19 del 12 ottobre: l’accesso in via Failoni attraverso il bypass della rotonda, situata pochi metri più avanti, sarà impedito a tutte le categorie di veicoli.
Una limitazione che tuttavia non dovrebbe causare particolari disagi al traffico né difficoltà agli automobilisti visto che appunto, a una manciata di metri di distanza, procedendo sulla stessa strada, si incontra la rotatoria da cui è possibile reimmettersi nella stessa via Failoni.
