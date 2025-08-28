Lavori alla corrente, lo svincolo di Longuelo chiuso fino al 12 ottobre

Chiusura dello svincolo di Longuelo - all’altezza del parco della Trucca - per chi arriva dall’asse interurbano. Da settimane diversi automobilisti avevano notato i cartelli di divieto di circolazione nel piccolo tratto ma senza capirne la motivazione, che è stata invece chiarita ieri dal Comune. Il blocco dell’uscita che provenendo dall’asse conduce all’Ospedale Papa Giovanni XXIII imboccando via Failoni, attivo ormai dal 14 luglio, è dovuto a lavori di sostituzione di alcuni terminali della linea Bergamo-Curno dell’alta tensione.