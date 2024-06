Lavori all’ex Principe di Napoli, chiude via Frizzoni: le modifiche alla viabilità

Proseguono i lavori per la ristrutturazione dell’ex Principe di Napoli, palazzo storico nel cuore della città, in via Pignolo. Da ex asilo (questa l’ultima destinazione, fino al 1983), diventerà un contenitore per più di una funzione: alloggi in housing sociale «innovativo», uffici, botteghe, spazi per il quartiere. Per installare la gru necessaria ai lavori, sarà necessaria la chiusura di via Frizzoni dalle 14:30 di venerdì 28 giugno alle 21 di domenica 30.

La particolare posizione del palazzo, incastonato tra gli altri edifici della via, obbliga a un intervento piuttosto particolare: in via Frizzoni verrà installata una gru, che sarà necessaria a installare un’ulteriore gru - quella che verrà poi utilizzata per il cantiere - all’interno di una delle corti dell’ex Principe di Napoli.

Le modifiche alla viabilità

Come detto, via Frizzoni resterà chiusa dalle 14:30 di venerdì 28 giugno alle 21:00 di domenica 30, o comunque fino al termine dei lavori per l’installazione della gru. Alla rotonda della Torre del Galgario, quindi, sarà impossibile proseguire verso Porta Nuova: qui una volante della Polizia Locale consiglierà il tragitto più conveniente, tra via Muraine, via Pitentino, via Suardi e via del Galgario.

Per chi arriva da via Borgo Palazzo sarà obbligatoria la svolta a sinistra verso via Camozzi, mentre chi arriva da via Camozzi dovrà svoltare a destra in via Madonna della Neve. Svolterà obbligatoriamente a sinistra, invece, verso la Torre del Galgario, chi proviene da vicolo San Giovanni.