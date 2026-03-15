Lavori in autostrada, ecco le prossime chiusure

Dalle 21 alle 5 di martedì 17 marzo sarà chiuso il casello di Dalmine in entrata in entrambe le direzioni: chi viaggia verso Milano potrà utilizzare il casello di Capriate, mentre in direzione Brescia l’alternativa consigliata è Bergamo.

A Seriate

La notte successiva, dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18, toccherà al casello di Seriate: i percorsi alternativi sono Bergamo per chi procede verso Milano e Grumello per chi è diretto a Brescia.