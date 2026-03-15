Lavori in autostrada, ecco le prossime chiusure
I CANTIERI. Lavori notturni sulla A4 Milano-Brescia, dove una serie di interventi di pavimentazione renderà necessarie alcune chiusure temporanee di caselli e dell’area di servizio Brembo Nord.
Bergamo
Dalle 21 alle 5 di martedì 17 marzo sarà chiuso il casello di Dalmine in entrata in entrambe le direzioni: chi viaggia verso Milano potrà utilizzare il casello di Capriate, mentre in direzione Brescia l’alternativa consigliata è Bergamo.
A Seriate
La notte successiva, dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18, toccherà al casello di Seriate: i percorsi alternativi sono Bergamo per chi procede verso Milano e Grumello per chi è diretto a Brescia.
Tra Dalmine e Capriate
Giovedì 19 marzo, dalle 20 alle 6 di venerdì 20, sarà invece chiusa l’area di servizio Brembo Nord, tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. Infine, dalle 21 di venerdì 21 alle 5 di sabato 21 marzo, chiuderà la stazione di Bergamo in entrata: i flussi verso Milano potranno fare riferimento al casello di Dalmine, mentre quelli verso Brescia saranno deviati su Seriate
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