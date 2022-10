Porta Sant’Agostino, lavori dopo l’incidente: resta il divieto di transito per camion e pullman

Al lavoro sulla Porta Sant’Agostino dopo che sabato mattina un camion ha urtato lo storico ingresso in Città Alta, causando danni importanti alla volta del manufatto con la conseguente caduta di calcinacci. Il mezzo pesante, incaricato di spostare materiale edile necessario per i lavori al chiostro piccolo di Sant’Agostino, non poteva transitare perché raggiungeva un’altezza di 3 metri e 98 centimetri, contro i 3,5 autorizzati.