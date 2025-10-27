Lavori sulla Lecco–Bergamo/Milano: treni sospesi

Per consentire l’intervento, sarà interrotta la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Calolziocorte e Lecco Maggianico . I treni regionali in transito sulla tratta subiranno modifiche, cancellazioni o limitazioni di percorso.

Il dettaglio delle variazioni al servizio è disponibile nelle stazioni, sul sito e sull’app di Trenord, dove si possono consultare in tempo reale eventuali aggiornamenti e orari dei servizi sostitutivi.