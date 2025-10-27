Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 27 Ottobre 2025

Lavori sulla Lecco–Bergamo/Milano: treni sospesi

IL CANTIERE. Dal 31 ottobre al 3 novembre circolazione sospesa tra Calolziocorte e Lecco Maggianico.

La stazione di Calolziocorte.Dal 31 ottobre al 3 novembre circolazione sospesa tra Calolziocorte e Lecco Maggianico.
La stazione di Calolziocorte.Dal 31 ottobre al 3 novembre circolazione sospesa tra Calolziocorte e Lecco Maggianico.

Calolziocorte

Disagi in vista per chi viaggia in treno lungo la linea Lecco–Bergamo/Milano. Da venerdì 31 ottobre alle 18 fino a lunedì 3 novembre alle 5.30, Rete Ferroviaria Italiana (società del Gruppo FS) eseguirà lavori di manutenzione straordinaria su una travata metallica al km 26+747 della linea.

Per consentire l’intervento, sarà interrotta la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Calolziocorte e Lecco Maggianico. I treni regionali in transito sulla tratta subiranno modifiche, cancellazioni o limitazioni di percorso.

Il dettaglio delle variazioni al servizio è disponibile nelle stazioni, sul sito e sull’app di Trenord, dove si possono consultare in tempo reale eventuali aggiornamenti e orari dei servizi sostitutivi.

