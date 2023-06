Lavorò a Urban Center e Astino, addio all’architetto Tomasi

Lutto nel mondo dell’architettura. Venerdì 23 giugno è mancato Marco Tomasi, molto conosciuto per aver lavorato a numerosi progetti, tra i quali il recupero della cascina convento del complesso monastico di Astino. Tomasi, che aveva compiuto 68 anni lo scorso 7 giugno, era da tempo malato. Si era laureato in architettura a Milano e dal 1979 era iscritto all’Ordine. Il professionista ha collaborato con Giuseppe Gambirasio fino al 1986 e successivamente ha aperto lo studio associato in via Diaz. Tomasi è stato il curatore del convegno di architettura alpina contemporanea e ha ottenuto importanti riconoscimenti, vincendo il premio nazionale Luigi Cosenza nel 1992 e il «Marble Architectural Awards» due anni più tardi, oltre a numerose menzioni al premio d’architettura contemporanea alpina di Sesto (Bz) nel 1995, al premio «Domus IN/ARCH opera prima» nel 1998, così come alla prima edizione del «Premio Architettura Toscana» nel 2017.