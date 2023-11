Lazzaretto, per archi e colonne «check-up» in vista del restauro

Le più attenzionate sono le colonne in pietra che sorreggono gli archi a tutto sesto, che saranno analizzate con una strumentazione agli ultrasuoni per «misurare» eventuali lesioni. Ma tutto il Lazzaretto ha bisogno di un’azione di restauro. In vista di un intervento corposo, ci tiene a definirlo così, l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla, gli uffici comunali hanno commissionato una «verifica di integrità delle colonne lapidee», chiudendo così l’analisi dello stato di fatto. Il passo successivo sarà la progettazione di un intervento di restauro interno che riguarderà l’intera struttura, realizzata nel 1504 per volontà della Repubblica di Venezia, allo scopo di isolare e rinchiudere gli ammalati di peste. Un quadrato di 130 metri per 129 che ha ormai mezzo secolo di vita, dirimpettaio del nuovo Gewiss stadium.

I lavori precedenti

Negli anni le diverse amministrazioni sono intervenute sulla copertura (gli ultimi lavori nel 2018) e sulle parti esterne, ma non con interventi di restauro: «Sul Lazzaretto è necessario un intervento importante che spero di poter inserire nel Pop (Piano delle opere pubbliche, ndr) 2024, documento che ancora non è stato approvato – spiega l’assessore Brembilla –. Abbiamo iniziato a fare delle indagini conoscitive per capire lo stato di fatto, in primis sulle colonne, che sembrano gli elementi più bisognosi di restauro. Oggetto di lavori saranno anche le arcate e il pavimento sottostante».

Nuova valutazione

Il Comune lo scorso settembre aveva affidato un primo incarico di «ispezione e valutazione preliminare delle condizioni statiche del complesso del Lazzaretto». Ma, si legge nel documento firmato dal dirigente comunale nei giorni scorsi, «a seguito delle rilevazioni preliminari, in loco è emersa la necessità di procedere a eseguire degli approfondimenti conoscitivi sulle colonne in elevato stato di degrado, al fine di stabilire lo stato di conservazione e rilevare eventuali gradi di criticità». Da qui il nuovo incarico a un laboratorio specializzato che analizzerà lo stato di salute delle colonne che sorreggono una struttura dalle numerose vite.

Come è nato il Lazzaretto