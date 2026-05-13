L’Eco di Bergamo sempre con te, anche da Google: inserisci il nostro sito come fonte preferita

Google ha introdotto anche in Italia la funzione «Fonti preferite», una novità che permette agli utenti di scegliere le testate giornalistiche da vedere più spesso tra i risultati delle notizie. In questo modo è possibile ricevere aggiornamenti soprattutto dai siti considerati più affidabili e vicini ai propri interessi, compresi quelli legati al proprio territorio.

Per seguire gli aggiornamenti de L’Eco di Bergamo ecco come fare: puoi infatti aggiungere la nostra testata alle tue fonti preferite e rimanere sempre aggiornato sulle storie della tua città.

Tra notifiche che si accumulano, social network sempre attivi, telefonate e chat che non si fermano mai, oggi è sempre più facile lasciarsi sfuggire le notizie davvero rilevanti e vicine, legate al proprio territorio. Ecco allora come puoi fare, L’Eco di Bergamo ti vuole stare vicino nell’informazione online.

Aggiungi L’Eco di Bergamo come fonte principale in Google

Metodo rapido: aggiungici con un clic

Il modo più semplice è utilizzare il collegamento diretto che Google mette a disposizione per gestire le preferenze delle fonti informative.Ti basterà accedere al tuo account Google e confermare il nostro sito tra le testate preferite: in questo modo i nostri articoli avranno maggiore visibilità nella sezione dedicata alle notizie.

Come fare? Clicca su questo link e una volta aperta la pagina di gestione, non ti resta che confermare il nostro sito come fonte preferita per vederci apparire in maniera prioritaria tra i tuoi risultati.

Aggiungi L’Eco di Bergamo come fonte principale in Google

Non vuoi usare l’accout Google? Ecco come fare manualmente

Se preferisci procedere manualmente e inserire L’Eco di Bergamo nella personalizzazione delle testate del cuore, puoi farlo direttamente dalla pagina dei risultati di Google in pochi secondi.

Effettua una normale ricerca su Google digitando un argomento di attualità locale o nazionale (es: spaccate a Bergamo). Scorri la pagina fino alla sezione «Notizie principali», dove vengono raccolti gli articoli pubblicati dalle varie testate. Accanto al titolo della sezione troverai una piccola stella: cliccala per aprire il menu dedicato alla personalizzazione delle fonti.

Lo screenshot della pagina Google All’interno della barra di ricerca che apparirà, devi digitare L’Eco di Bergamo, selezionare il nostro sito ufficiale dall’elenco e confermare la tua scelta definitiva.