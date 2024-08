«L’Eco» piange Gabriella Morosini: «Attiva e sensibile»

È mancata martedì a 66 anni Gabriella Morosini, per anni fedele addetta alla ricezione delle necrologie del nostro giornale. Gabriella viene ricordata dai colleghi come una persona competente, professionale, dolce e delicata, considerando la sensibilità necessaria per un mestiere che richiede un valore aggiunto umano non comune. Persino durante il tragico periodo della pandemia, Gabriella aveva sempre dato il suo supporto per raccogliere migliaia di necrologie che arrivavano a L’Eco di Bergamo, legate ai morti causati dal Covid-19.