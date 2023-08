«L’eredità della Capitale?». La parola agli addetti ai lavori e a voi con il nostro sondaggio social

Cosa resterà della Capitale della Cultura una volta spenti i riflettori? «Una maggiore consapevolezza del valore della cultura come forza sociale, economica e creativa. Abbiamo costruito questa capitale su valori come la coesione sociale e l’inclusione, tematiche che sono certa resteranno». Assicura l’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo Nadia Ghisalberti .

II nostro sondaggio sui social

Ma non ci interessa solo il parere degli esperti, ci interessa sapere cosa ne pensano i bergamaschi e in particolare i nostri lettori. Cosa ci lascerà questo lungo anno di eventi, manifestazioni e iniziative che stanno mettendo la cultura al centro, in ogni sua forma? Mostre d’arte e fotografia, eventi enogastronomici, gare sportive, laboratori per grandi e piccini e spettacoli per tutti i gusti… Cosa rimarrà alla città e ai suoi abitanti di questo ricco calendario quando l’anno terminerà? Emozioni e ricordi indimenticabili? Una rinnovata ricchezza di mente e spirito? Un flusso turistico più consapevole e nuove opportunità economiche?