Libri e borse di studio, «Dote scuola» a ventimila studenti

Sono 20.935 gli studenti bergamaschi che da oggi, mercoledì 26 luglio, potranno beneficiare del contributo di 210 euro per la «Dote scuola», relativa all’acquisto di libri e materiale didattico per l’anno scolastico e formativo 2023-24. Una misura che interesserà 163.955 studenti lombardi per un ammontare complessivo di 34,4 milioni di euro (un milione in più di quanto stanziato nel 2022), di cui 4,4 per la provincia di Bergamo. Il contributo per il materiale didattico sarà erogato da oggi attraverso l’accredito sulla tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi. In arrivo anche le borse di studio statali a sostegno degli studenti di famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro.