Lite in strada, 47enne picchiata da uno sconosciuto vicino alla stazione di Bergamo
L’AGGRESSIONE. In piazzetta don Spada, nella serata di venerdì 15 maggio, la donna è stata presa a calci e pugni da un uomo, poi scappato. Sul posto soccorritori e forze dell’ordine. La vittima è stata medicata in codice giallo (mediamente critico).Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Attimi di paura, verso le 21 di venerdì 15 maggio, nella centrale piazzetta don Spada, dove una donna di 47 anni è rimasta ferita dopo essere stata presa a calci e a pugni da uno sconosciuto. L’aggressione sarebbe maturata nell’ambito delle fragilità di chi bazzica in zona stazione. La donna è stata soccorsa sul posto in codice giallo (mediamente critico). Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti carabinieri, polizia di Stato e polizia locale, oltre all’ambulanza della Croce Bianca.
La dinamica
Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, la 47enne - italiana e nota alle forze dell’ordine - avrebbe litigato per futili motivi, con un’altra donna, anche lei nota in zona stazione. Il compagno di quest’ultima - un uomo straniero - è quindi intervenuto, picchiando violentemente la sconosciuta 47enne, sotto gli occhi preoccupati dei passanti, prima di dileguarsi rapidamente.
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