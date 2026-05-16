Lite in strada, 47enne picchiata da uno sconosciuto vicino alla stazione di Bergamo

Attimi di paura, verso le 21 di venerdì 15 maggio, nella centrale piazzetta don Spada, dove una donna di 47 anni è rimasta ferita dopo essere stata presa a calci e a pugni da uno sconosciuto. L’aggressione sarebbe maturata nell’ambito delle fragilità di chi bazzica in zona stazione. La donna è stata soccorsa sul posto in codice giallo (mediamente critico). Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti carabinieri, polizia di Stato e polizia locale, oltre all’ambulanza della Croce Bianca.