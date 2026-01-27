Lite stradale a Bergamo, minaccia una giovane con una pistola softair: denunciato

Sequestrata l’arma

Sulla base delle informazioni raccolte e grazie a una mirata attività info-investigativa, gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile della polizia di Stato sono risaliti all’identità di un giovane italiano di 24 anni, rintracciato poco dopo nella sua abitazione, dove nel frattempo era rientrato. Durante gli accertamenti, il ragazzo ha consegnato spontaneamente una pistola softair (con potenza inferiore a 7,5 joule), dichiarando di averla acquistata nel pomeriggio stesso. L’arma è stata sequestrata e il giovane è stato indagato per porto di armi od oggetti atti a offendere.