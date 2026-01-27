Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 27 Gennaio 2026

Lite stradale a Bergamo, minaccia una giovane con una pistola softair: denunciato

IL DIVERBIO DEGENERATO. La donna ha allertato il 112, identificato e indagato un 23enne. L’arma, una softair, è stata sequestrata.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo

Nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio, dopo un diverbio stradale avvenuto nei pressi della Circonvallazione delle Valli, uno dei due automobilisti coinvolti avrebbe estratto una pistola per minacciare la conducente dell’altro veicolo, per poi allontanarsi rapidamente.

La giovane donna, in evidente stato di shock, è stata accompagnata al Pronto soccorso per accertamenti. Prima di essere visitata è però riuscita a contattare il 112, fornendo una descrizione dettagliata dell’auto dell’aggressore.

Sequestrata l’arma

Sulla base delle informazioni raccolte e grazie a una mirata attività info-investigativa, gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile della polizia di Stato sono risaliti all’identità di un giovane italiano di 24 anni, rintracciato poco dopo nella sua abitazione, dove nel frattempo era rientrato. Durante gli accertamenti, il ragazzo ha consegnato spontaneamente una pistola softair (con potenza inferiore a 7,5 joule), dichiarando di averla acquistata nel pomeriggio stesso. L’arma è stata sequestrata e il giovane è stato indagato per porto di armi od oggetti atti a offendere.

