Locatelli: «Mascherine anche alla Maturità». E sul dopo estate: «Si punti a sistemi di aerazione»

Due mesi fa si chiudeva la lunga stagione dello stato di emergenza, un mese fa si abbandonava il Green pass e si «limavano» le regole sulle mascherine. Di rimbalzi epidemiologici, oggi non se ne vedono. La sintesi è quella di uno scenario dalla «connotazione decisamente favorevole», pur con la consapevolezza che «la pandemia non è finita». Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e già coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, guarda in profondità al presente e al futuro del coronavirus.